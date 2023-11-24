Решение суда: известный в криминальном мире Эстонии Харон Дикаев останется в тюрьме

Приговоры и длительные сроки заключения Дикаева и его подельников вступили в силу в начале января 2021 года, когда государственный суд не рассмотрел апелляции их адвокатов.

Харьюский уездный суд 21 августа 2019 года признал Харона Дикаева виновным в руководстве преступной группировкой и приговорил его к 12 годам лишения свободы, этого же наказания для него на судебных прениях требовал госпрокурор Вахур Верте. Уездный суд приговорил состоявших в группировке Джавакяна, Манделькорна, Богатого, Каэра, Олейника, Сидоренко и Подолинского к тюремным срокам от шести лет и шести месяцев до 13 лет.

Еще летом 2017 года фигуранты дела Сергей Примак, Сергей Нийнеметс, Артур-Ажар Симонов, Александр Дмитрук, Роберг Рааг, Александр Николаев, Валерий Дементьев и Александр Варламов пошли на соглашение с прокуратурой, суд назначил им сроки от условных до четырехлетнего реального заключения. Суд прекратил делопроизводство в отношении обвиняемого в содействии уклонению от уплаты налогов в крупных размерах Адрея Ермолаева из соображений целесообразности, поскольку он уже отбывает восьмилетний тюремный срок.

Госпрокуратура предъявила обвинение 18 лицам, большинство из них обвинялись в принадлежности к преступной группировке, возглавляемой Хароном Дикаевым.

На начавшемся осенью 2016 года процессе Дикаев сказал, что не признает себя виновным в руководстве преступной группировкой, но частично признает свою вину в физическом насилии.