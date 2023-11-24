Во многих регионах произошли масштабные отключения электроэнергии

Сегодня, в ночь на 24 ноября, в Эстонии прошел сильный снегопад, причем в некоторых частях страны снегопад был очень интенсивным и во многих местах вызвал отключение электроэнергии. Самые масштабные аварии наблюдаются в Рапламаа, где в настоящее время около 2000 потребителей остаются без электричества, сообщает Elektrilevi.
Из-за сильного снегопада многие деревья и ветки сломались, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в Юго-Восточной Эстонии, Пярну, Вильянди, Рапла и Харьюмаа.
Устранением неисправностей бригады занимаются с ночных часов, электроснабжение восстановлено уже около 10 тысячам потребителей. Как только позволит погода, начнутся полеты дронов, чтобы ускорить картографирование повреждений.
«Мы усиленно работаем в две смены, чтобы как можно быстрее устранить неисправности и восстановить электроснабжение. Мы надеемся устранить большинство неисправностей уже сегодня», - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
В Рапламаа сейчас больше всего отключений, поскольку там был самый сильный снегопад. «Дополнительные силы направлены в Рапламаа с целью устранения большинства неисправностей среднего напряжения уже сегодня, но, к сожалению, некоторые неисправности могут быть устранены не раньше завтрашнего дня. Мы надеемся, что поломок больше не будет», - сказал Хярм.
Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это обеспечивает быстрый обмен информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.
Актуальную информацию о количестве отключений и регионах можно найти на карте отключений Elektrilevi.