Банк Эстонии: покупательная способность восстанавливается

Покупательная способность средней заработной платы в Эстонии в третьем квартале все еще была на 4,8% ниже, чем в том же квартале 2021 года, но ожидается, что восстановление экономики продолжится, об этом в пишет экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар.
«Рост заработной платы замедляется второй квартал подряд, составив в третьем квартале, по данным Департамента статистики Эстонии, чуть более 10%. Поскольку потребительские цены в третьем квартале выросли почти на 5%, покупательная способность средней заработной платы увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом», - пояснила Соосаар в пресс-релизе.
Однако, по словам экономиста, важно, чтобы восстановление покупательной способности происходило постепенно, поскольку быстрый рост стоимости рабочей силы вынуждает предприятия повышать цены на свою продукцию, что, в свою очередь, означает, что рост цен будет снижаться медленнее.
«Умеренный рост заработной платы в условиях экономического спада также важен для того, чтобы сохранялись рабочие места. По сравнению с другими странами ЕС гибкость системы заработной платы в Эстонии до сих пор была высокой. Коллективные переговоры о заработной плате ведутся в основном в государственном секторе, здравоохранении и образовании, но не ведутся по большей части в частном секторе. Это означает, что при ухудшении ситуации на рынке труда и росте безработицы рост заработной платы замедляется» - отметила Соосаар.
В то же время минимальная заработная плата в Эстонии для всех работников в следующем году вырастет до 820 евро, или на 13%. Это вынудит предприятия повышать заработную плату гораздо быстрее, чем в среднем по стране, несмотря на плохие экономические условия, и увеличит риск того, что безработица начнет расти.