Банк Эстонии: покупательная способность восстанавливается

«Рост заработной платы замедляется второй квартал подряд, составив в третьем квартале, по данным Департамента статистики Эстонии, чуть более 10%. Поскольку потребительские цены в третьем квартале выросли почти на 5%, покупательная способность средней заработной платы увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом», - пояснила Соосаар в пресс-релизе.

Однако, по словам экономиста, важно, чтобы восстановление покупательной способности происходило постепенно, поскольку быстрый рост стоимости рабочей силы вынуждает предприятия повышать цены на свою продукцию, что, в свою очередь, означает, что рост цен будет снижаться медленнее.

«Умеренный рост заработной платы в условиях экономического спада также важен для того, чтобы сохранялись рабочие места. По сравнению с другими странами ЕС гибкость системы заработной платы в Эстонии до сих пор была высокой. Коллективные переговоры о заработной плате ведутся в основном в государственном секторе, здравоохранении и образовании, но не ведутся по большей части в частном секторе. Это означает, что при ухудшении ситуации на рынке труда и росте безработицы рост заработной платы замедляется» - отметила Соосаар.