Лучшие среди нас: министр наградил самых почетных граждан 2023 года

«"Гражданин года" этого года Трийну Осиновски - выдающийся гражданин и одновременно лицо года, - сказал Ляэнеметс. - С начала полномасштабной войны под руководством Трийну Осиновски Mondo расширила свою деятельность по всей Украине и многократно увеличила ее. Mondo продолжает оказывать гуманитарную помощь, поддерживать качественное образование, а также восстанавливать дома и открывать приюты».

В этом году награды в День гражданина вручаются уже в 26-й раз. В этот раз на рассмотрение комиссии было представлено 27 кандидатур. Награда вручается людям, которые внесли значительный вклад в развитие своей общины или общества в целом, способствуя гражданскому образованию, формированию гражданского самосознания или занимаясь волонтерской деятельностью в своей общине.

Наряду с лауреатами этого года в общей сложности почетные награды получили в общей сложности 451 человек. День гражданина отмечается в Эстонии 26 ноября, его празднование подчеркивает вклад активных и инициативных людей в развитие эстонского общества.

Титулы Почетных граждан 2023 года получили:

1. Андра Лийбек - За развитие, продвижение и сохранение гражданской инициативы и сельских общин в Рапласком уезде.

2. Аве Лийв - за активную волонтерскую деятельность в Фонде борбы с раком «Подаренная жизнь» и НКО Vaikuse Lapsed.

3. Эха Тоомсар - за выдающуюся работу по повышению гражданской сознательности пенсионеров в городе Хаапсалу.

4. Эве Брейдакс - за активную волонтерскую деятельность в качестве помощника полиции в Лыунаской префектуре и в Красном Кресте Эстонии.