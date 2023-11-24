Лучшие среди нас: министр наградил самых почетных граждан 2023 года

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в пятницу присвоил титул «Гражданин года» Трийну Осиновски, руководителю неправительственной организации Mondo, еще 14 человек получили награды в рамках приближающегося Дня гражданина.
«"Гражданин года" этого года Трийну Осиновски - выдающийся гражданин и одновременно лицо года, - сказал Ляэнеметс. - С начала полномасштабной войны под руководством Трийну Осиновски Mondo расширила свою деятельность по всей Украине и многократно увеличила ее. Mondo продолжает оказывать гуманитарную помощь, поддерживать качественное образование, а также восстанавливать дома и открывать приюты».
В этом году награды в День гражданина вручаются уже в 26-й раз. В этот раз на рассмотрение комиссии было представлено 27 кандидатур. Награда вручается людям, которые внесли значительный вклад в развитие своей общины или общества в целом, способствуя гражданскому образованию, формированию гражданского самосознания или занимаясь волонтерской деятельностью в своей общине.
Наряду с лауреатами этого года в общей сложности почетные награды получили в общей сложности 451 человек. День гражданина отмечается в Эстонии 26 ноября, его празднование подчеркивает вклад активных и инициативных людей в развитие эстонского общества.
Титулы Почетных граждан 2023 года получили:
1. Андра Лийбек - За развитие, продвижение и сохранение гражданской инициативы и сельских общин в Рапласком уезде.
2. Аве Лийв - за активную волонтерскую деятельность в Фонде борбы с раком «Подаренная жизнь» и НКО Vaikuse Lapsed.
3. Эха Тоомсар - за выдающуюся работу по повышению гражданской сознательности пенсионеров в городе Хаапсалу.
4. Эве Брейдакс - за активную волонтерскую деятельность в качестве помощника полиции в Лыунаской префектуре и в Красном Кресте Эстонии.
5. Эве Орловски - за многолетнюю деятельность и разностороннее вовлечение молодежи в Кайтселийт и Женское отделение Кайтселийта.
6. Эве Тобиас - за большой вклад в повышение информированности населения Эстонии в области защиты населения и активное руководство объединением поселка Вяэна-Йыэсуу.
7. Карин Крууп - за создание общественного центра Kopli 93, включающего общественный сад, ремонтную мастерскую и учебную пасеку.
8. Карин Леэт - за развитие навыков чтения у детей и поддержку психического здоровья в качестве волонтера в Таллиннской центральной библиотеке.
9. Керте Юхков - за помощь нуждающимся в обществе и проведение акции «Неделя доброты».
10. Маарья-Лийс Оргметс - за активную работу в Северо-Эстонском обществе слепых.
11. Ольга Палу - за выдающуюся добровольную работу по развитию и разнообразию общественной деятельности в волости Каркси.
12. Рихо Юурик - за создание и активное руководство Обществом добровольных пожарных Сауэ.
13. Сергей Метлев - за многолетнюю службу в качестве помощника полицейского и участие в общественной дискуссии по вопросам интеграции, образования, безопасности и другим темам.
14. Сийри Виснапуу - за создание новых традиций, вовлечение местных жителей и улучшение их благосостояния на посту старейшины деревни Пярнамяэ.
В выдвижении кандидатур на награждение в День гражданина и на премию «Гражданин года» могли участвовать все частные и юридические лица. Кандидатуры рассматривались широкой комиссией, созданной при Министерстве внутренних дел и состоящей из представителей органов государственной власти и общественных организаций, а также видных деятелей гражданского общества. Премии ко Дню гражданина и титул Гражданин года присуждаются только один раз в жизни.