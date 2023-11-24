Кто спровоцировал поножовщину? Сообщники убитого молодого человека подозреваются в употреблении наркотиков

«У следствия есть несколько версий. Мы рассматриваем возможную самооборону», - заявил старший прокурор Южного округа Кен Киудорф в пятницу днем, менее чем через сутки после трагического инцидента в Йыгева.

«На столь ранней стадии разбирательства вполне нормально расследовать несколько версий случившегося и полиция тщательно проверит все факты», - добавил Киудорф.

Известно, что убитый 21-летний Хелари пришел в дом своей бывшей подруги, чтобы забрать свою одежду. У него возник конфликт с 17-летним молодым человеком, находившимся вместе с девушкой, в результате чего Хелари получил смертельное ножевое ранение.

Человек, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Tartu Postimees, что Хелари и его друзья сами спровоцировали конфликт и угрожали 17-летнему юноше и бывшей подруге Хелари. Источник также утверждает, что Хелари и его друзья употребляли наркотики.

«На данном этапе пока нельзя с уверенностью сказать, кто именно начал конфликт», - прокомментировал прокурор Киудорф. Однако он признал, что, по предварительным данным, жертва, 21-летний Хелари, находился в компании людей, которые, возможно, находились в наркотическом опьянении. «Употреблял ли погибший алкоголь или наркотики, будет установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы», - добавил Киудорф. Употребление наркотиков сообщниками также будет установлено в ходе расследования».