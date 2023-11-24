«Новости в 7» за 24 ноября: кто и за что получил медали за гражданскую храбрость, как искоренить устаревшие методы воспитания детей, 5 лет самому молодому национальному парку Эстонии, юбилейная коллекция Тийны Талумеэс и юмористическая супер-игра с «прожаркой» Кылварта

Сегодня в выпуске:

- Школьник защитил дом от грабителей, женщина спасла старушку от мошенников, мужчина-волонтер помогал украинцам. За эти и другие храбрые поступки и дела несколько жителей страны получили награды от Министерства юстиции.

- Поговори со мной! Как искоренить устаревшие методы воспитания, основанные на запугивании и насилии детей. О том, как родителям стать лучше и отказаться от физических наказаний - в репортаже нашей съемочной группы

- Белки-летяги, орлы-беркуты, белые куропатки и другие редкие виды обитают в Национальном парке Алутагузе в Ида-Вирумаа, который отмечает 5-летие со дня своего создания. Наш региональный корреспондент выяснял, как идут дела у защитников природы

- Тихая роскошь - именно так ценители дизайнерской одежды называют творения известного эстонского модельера Тийны Талумеэс. На юбилейном показе в честь 25-летия создания бренда побывала наша съемочная группа

- Грандиозная юмористическая «битва» состоится уже в это воскресенье. На сцену Центра русской культуры выйдут Сборная юмористов и Сборная Звезд, чтобы определить победителя. А кульминацией вечера станет юмористическая «прожарка» мэра Таллинна Михаила Кылварта.