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Электрики предупреждают: из-за снегопадов находиться рядом с линиями электропередачи – опасно

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

По сообщению Elering ,выпавший в пятницу снег и мокрый снег скапливаются на проводах линий электропередач, которые под большой нагрузкой могут опуститься ниже обычного, и поэтому не исключены опасные ситуации.

Воздействие мокрого снега на линии электропередач сильнее всего в Рапламаа и в Центральной Эстонии. Elering просит быть осторожным там, где линии электропередачи пересекают дороги.

О том, что линии электропередач находятся на опасно низком уровне или повреждены, следует сообщать по номеру центра тревоги 112.

Рабочие бригады Elering в пятницу днем начали выезды к критическим местам линий.

Днем в пятницу подстанции Elering в Валга и Вигала на несколько десятков минут остались без электроэнергии из-за нарушений на линии. Хотя один из проводов линии оборвался под тяжестью снега, работа подстанций восстановлена.

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