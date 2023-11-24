Электрики предупреждают: из-за снегопадов находиться рядом с линиями электропередачи – опасно

Воздействие мокрого снега на линии электропередач сильнее всего в Рапламаа и в Центральной Эстонии. Elering просит быть осторожным там, где линии электропередачи пересекают дороги.

О том, что линии электропередач находятся на опасно низком уровне или повреждены, следует сообщать по номеру центра тревоги 112.

Рабочие бригады Elering в пятницу днем начали выезды к критическим местам линий.