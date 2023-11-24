ХАМАС освободил первую группу израильских заложников.

Боевики террористической организации ХАМАС освободили первую группу заложников, среди которых граждане Израиля и Таиланда, сообщает издание The Times of Israel в пятницу, 24 ноября.

Группа израильских заложников, которая состоит из 13 женщин и детей, была передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Вместе с ними на машинах скорой помощи они отправились на юге сектора Газа к контрольно-пропускному пункту Рафах, сообщил израильский источник The Times of Israel. Позже представитель МККК сообщил, что заложники пересекли египетскую границу.

Боевики ХАМАС также освободили 12 заложников - граждан Таиланда, сообщил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

В свою очередь в МИД Катара заявили, что из сектора Газа освобождены 13 израильтян, 10 тайцев и один филиппинец, которых удерживал в заложниках ХАМАС. По данным ведомства, в ответ Израиль освободил 39 палестинцев (женщин и детей), находящихся в заключении.

По данным израильских СМИ, освобожденных заложников вертолетами перевезут на военную авиабазу Хацерим на юге страны и оттуда вывезут в больницы, где они встретятся с семьями и пробудут под медицинским наблюдением как минимум двое суток.

В рамках прекращения огня ХАМАС должен освободить 50 человек

Освобожденные 13 израильских заложников - это первая партия пленных, которых ХАМАС должен отпустить в рамках достигнутого ранее соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа. Договоренность вступила в силу утром 24 ноября.