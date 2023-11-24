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ФОТО ⟩ Семь человек в больнице: на шоссе Таллинн-Нарва произошло еще одно тяжелое ДТП

Айвар Ояперв Кевин Вольтер
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Сегодня в районе шести часов вечера на шоссе Таллинн-Нарва между Пыдрузе и Аркна произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись автомобиль Toyota и внедорожник Volvo.

Семь человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. По предварительным данным, автомобиль Volvo двигался в направлении Нарвы, а Toyota - в направлении Таллинна, когда по неизвестным причинам произошло столкновение. Семь человек получили травмы. В момент столкновения в Volvo находились четыре человека, из них двое детей, а в Toyota - трое взрослых.

Автомобили были настолько деформированы, что спасателям пришлось вырезать пассажира из Toyota. По данным полиции, дорога на месте происшествия очень скользкая. На месте происшествия продолжаются работы и все точные обстоятельства инцидента еще устанавливаются. Пока известно, что водитель Volvo был трезв, но поскольку водитель другой машины получил серьезные травмы, измерить уровень его алкоголя в крови на месте происшествия не удалось. Оба автомобиля были оборудованы зимними шинами.

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