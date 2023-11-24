ФОТО ⟩ Семь человек в больнице: на шоссе Таллинн-Нарва произошло еще одно тяжелое ДТП

Семь человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. По предварительным данным, автомобиль Volvo двигался в направлении Нарвы, а Toyota - в направлении Таллинна, когда по неизвестным причинам произошло столкновение. Семь человек получили травмы. В момент столкновения в Volvo находились четыре человека, из них двое детей, а в Toyota - трое взрослых.