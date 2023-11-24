Министр иностранных дел Литвы в Таллинне: на Западе все более отчетливо проявляются признаки усталости от войны

«В 2024 году нам придется по-прежнему уделять много времени и сил управлению кризисами, предотвращению их последствий и ликвидации последствий. Но возможны и худшие сценарии, которые могут напрямую повлиять на безопасность государств Балтии. Сегодня они уже не кажутся нереальными», - сказал глава литовской дипломатии в Таллинне.

«В этот моменте основанный на правилах порядок отстаивается в Украине. Поэтому победа Украины - это экзистенциальный вопрос не только для государств Балтии, но и для Запада, а наша поддержка сражающейся Украины является главным приоритетом в краткосрочной перспективе», - сказал он.

Министр отметил, что в позиции Запада все более отчетливо проявляются признаки усталости от войны.

«Все-таки усталость от войны - это феномен обществ, живущих в мире. Если усталость от войны захлестнет Украину, она перестанет существовать. Мы должны бороться с этим - Запад обладает достаточной структурной мощью, чтобы оказать Украине поддержку, необходимую для победы», - заявил Ландсбергис.

По его словам, присутствие войск США и НАТО в странах Балтии является важнейшим элементом безопасности и обороны Балтийского региона.

«Мы должны добиваться постоянного военного присутствия США в Балтийском регионе. Но союзы должны быть взаимовыгодными. Поэтому мы должны быть там, куда смотрят США. Нам необходимо укреплять сотрудничество с партнерами-единомышленниками в Индо-Тихоокеанском регионе», - отметил глава литовского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул необходимость продолжать давление на Россию с помощью санкций и сохранять активность в выработке санкционной политики Евросоюза.