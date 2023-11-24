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На нарвской границе устанавили дополнительные бетонные заграждения

rus.postimees.ee
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Бетонные заграждения на пограничном мосту в Нарве.
Бетонные заграждения на пограничном мосту в Нарве. Фото: Tairo Lutter

В пятницу движение по Нарвскому мосту было остановлено примерно на полчаса. Департамент полиции и погранохраны установил на мосту дополнительные заграждения, чтобы в случае необходимости можно было быстро закрыть движение через границу, пишет ERR. 

На прошлой неделе на Нарвском мосту было установлено 10 бетонных ограждений пирамидальной формы, в пятницу к ним добавилось еще 15.

«В настоящий момент мы следим за ситуацией в Финляндии и в случае аналогичных атак на нарвскую границу готовы закрыть этот пограничный переход. В данный момент мы устанавливаем заграждения на обочине дороги на мосту, чтобы они не мешали движению», - сказал начальник нарвского погранпункта Марек Лийва.

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