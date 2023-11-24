Обзор по странам Балтии ⟩ В Риге цены на топливо упали, а в Таллинне все стабильно

В Таллинне и Вильнюсе цены на бензин 95 miles и 98 miles остались на уровне предыдущей недели, а дизельное топливо подорожало на 1 цент. В Риге же цена 95-октанового бензина снизилась на 5 центов, 98-октанового - на 5,1 цента, а дизельного топлива - на 9 центов.

Цена бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,679 евро, что на 4,5 цента больше, чем в Риге, и на 14,5 цента больше, чем в Вильнюсе. Цена на бензин 98 miles plus в Таллинне составила 1,729 евро, что на 4,6 цента больше, чем в Риге, и на 9,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составляла 1,589 евро, что на 5,5 цента меньше, чем в Риге, но на 3,5 цента больше, чем в Вильнюсе.