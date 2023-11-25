Видео ⟩ В шаге от большой трагедии: мастерство водителя автобуса спасло положение

По словам автора поста, видео было снято на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, а из комментариев выясняется, что автобус мог находиться в районе деревни Кемба. При этом в комментариях отмечается, что в то время дорожные условия были очень плохими, что могло стать причиной того, что автобус занесло.

«Где снегоуборочные машины?» - спрашивает один комментатор. Другой комментатор обещает, что теперь будет ездить в Таллинн только на поезде. «К счастью, автобус снова смог вернуться в полосу... Страшно смотреть», - написал третий комментатор.