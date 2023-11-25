Бывшего премьер-министра России признали «иноагентом»

Кроме него, в обновленный список попали историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, а также общество с ограниченной ответственностью «Люди».

По версии Минюста РФ, Венявкин, Давлятчин и Касьянов выступали против войны в Украине, а Юсупов - «распространял недостоверную информацию» о решениях российских органов власти. Организация «Люди», как утверждает ведомство, «получала поддержку со стороны иностранных источников».

Вместе с тем из реестра «иноагентов» исключили общественную организацию «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» в связи с ее ликвидацией.

Закон об «иноагентах» в России

Законодательство об «иностранных агентах» появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц.