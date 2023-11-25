Бывшего премьер-министра России признали «иноагентом»

Министерство юстиции России внесло в реестр «иностранных агентов» бывшего премьер-министра страны Михаила Касьянова, сообщает DW.
Кроме него, в обновленный список попали историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, а также общество с ограниченной ответственностью «Люди».
По версии Минюста РФ, Венявкин, Давлятчин и Касьянов выступали против войны в Украине, а Юсупов - «распространял недостоверную информацию» о решениях российских органов власти. Организация «Люди», как утверждает ведомство, «получала поддержку со стороны иностранных источников».
Вместе с тем из реестра «иноагентов» исключили общественную организацию «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» в связи с ее ликвидацией.
Закон об «иноагентах» в России
Законодательство об «иностранных агентах» появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц.
Реестр физических лиц-«иноагентов» был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-«иноагентов», СМИ-«иноагентов» и незарегистрированных организаций-«иноагентов». С декабря 2022 года закон позволяет объявлять «иноагентами» тех, кто получает «поддержку из-за рубежа», а также «находится под иностранным влиянием».