Фото ⟩ Безответственность отца привела к тяжелым последствиям: в ДТП пострадали два маленьких ребенка

Вчера в 02.36 в Ляэне-Вирумаа в волости Раквере в деревне Сями на пересечении шоссе Сями – Сонда – Кивиыли и шоссе Таллинн – Нарва произошло ДТП: автомобиль BMW 330CI, за рулем которого был 27-летний мужчина, на скользкой дороге, поворачивая налево на перекрестке, протаранил дорожное ограждение и перевернулся через крышу.

На месте происшествия полицейские увидели печальное зрелище. На заднем сиденье машины вместе с отцом ехали двое маленьких детей. Самый младший - годовалый мальчик - был правильно пристегнут в автокресле, а девочка двух лет ехала в машине без специального детского кресла. К сожалению, она получила и более тяжелые травмы. Оба ребенка были доставлены в больницу. Их отец не пострадал, был трезв и у него есть водительские права.

«Напоминание всем родителям: нельзя идти ни на какие уступки в ущерб безопасности детей. Требование использования детского кресла или другого оборудования, соответствующего возрасту, - это не просто рекомендация, а обязанность», - сказал руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Тауно Лемпу. Защитное оборудование убережет от более серьезных травм в случае аварии. «Это также было ясно продемонстрировано ночным ДТП, в котором маленький мальчик, который ехал в автокресле, не имел внешних повреждений, с другой стороны, девочка получила травмы, поскольку не было ничего, что могло бы защитить ее, когда она попала в аварию», - сказал Лемпу.