Тяжелое ДТП: автомобиль перевернулся, двух маленьких детей доставили в больницу

Вчера в 02.36 в Ляэне-Вирумаа в волости Раквере в деревне Сями на пересечении шоссе Сями – Сонда – Кивиыли и шоссе Таллинн – Нарва произошло ДТП: автомобиль BMW 330CI, за рулем которого был 27-летний мужчина, на скользкой дороге, поворачивая налево на перекрестке, протаранил дорожное ограждение и перевернулся через крышу.