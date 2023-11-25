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Тяжелое ДТП: автомобиль перевернулся, двух маленьких детей доставили в больницу

rus.postimees.ee
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Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное.
Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В пятницу, 24 ноября, в Ляэне-Вирумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого двух маленьких детей доставили в больницу. 

Вчера в 02.36 в Ляэне-Вирумаа в волости Раквере в деревне Сями на пересечении шоссе Сями – Сонда – Кивиыли и шоссе Таллинн – Нарва произошло ДТП: автомобиль BMW 330CI, за рулем которого был 27-летний мужчина, на скользкой дороге, поворачивая налево на перекрестке, протаранил дорожное ограждение и перевернулся через крышу.

В больницу были доставлены годовалый мальчик и двухлетняя девочка, которые были пассажирами BMW.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются. 

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