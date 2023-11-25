Тяжелое ДТП: автомобиль перевернулся, двух маленьких детей доставили в больницу

В пятницу, 24 ноября, в Ляэне-Вирумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого двух маленьких детей доставили в больницу.
Вчера в 02.36 в Ляэне-Вирумаа в волости Раквере в деревне Сями на пересечении шоссе Сями – Сонда – Кивиыли и шоссе Таллинн – Нарва произошло ДТП: автомобиль BMW 330CI, за рулем которого был 27-летний мужчина, на скользкой дороге, поворачивая налево на перекрестке, протаранил дорожное ограждение и перевернулся через крышу.
В больницу были доставлены годовалый мальчик и двухлетняя девочка, которые были пассажирами BMW.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.