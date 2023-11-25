Освобожденные боевиками ХАМАС заложники – кто они?

Агентство Associated Press писало, что и их телефонный сигнал удалось отследить. Девятый день рождения мальчика состоялся, когда он был в секторе Газа.

Муж Рути Мундар до сих пор находится в заложниках, и его двоюродный брат Итай Рави сказал Би-би-си, что хотя освобождение членов его семьи было «одним шагом к счастью», «мы все еще находимся в очень, очень ужасающей реальности».

Охад Мундар со своей мамой Фото: FAMILY HANDOUT

79-летняя Хана Пери была взята в заложники из кибуца Нирим вместе со своим 51-летним сыном, рассказывала ее дочь. Она говорила с ними по телефону, когда ворвались боевики.

По ее словам, похитители прислали фотографии двух ее родственников — и на заднем плане были вооруженные люди.

По другим данным, Пери была с двумя сыновьями, и один из них погиб, а судьба другого неизвестна.

Хана Кацир появилась на видео с заложниками, опубликованном «Исламским джихадом» 9 ноября. На нем она сидела в инвалидной коляске и делала обращение на камеру.

Израильские СМИ называют ее одной из основательниц кибуца Нир-Оз, ей 76 или 77 лет (данные о возрасте в прессе разнятся).

На этой неделе «Исламский джихад» заявлял, что она умерла, но ей удалось вернуться из плена живой. Она была похищена из Нира-Оза вместе со своим 47-летним сыном, ее судьба неизвестна.