ФОТО И ВИДЕО ⟩ Кунда – столица цементного края: как дама из Лондона президенту Эстонии руки мыла

Хотя и тогда, и теперь это – обычный провинциальный, краеведческий, как бы сказали раньше, музей с одним работником в штате, экспозицией, состоящей в основном из стендов с фотографиями и графиками, макетами и фрагментами цементных столбов, и прочих штук, которые из уличного сора стали музейными экспонатами.