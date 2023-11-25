Кундаский Музей цемента в последнее время превратился в клуб по интересам, выставочный зал, дискуссионную площадку, место для встреч на высшем уровне, активно работают социальные сети... Десять лет назад он был скучноватым, не то что сейчас. Сейчас сразу у входа получаешь удар под дых.
Для подписчиков
Кунда – столица цементного края: как дама из Лондона президенту Эстонии руки мыла
Часть вторая, музейная
Хотя и тогда, и теперь это – обычный провинциальный, краеведческий, как бы сказали раньше, музей с одним работником в штате, экспозицией, состоящей в основном из стендов с фотографиями и графиками, макетами и фрагментами цементных столбов, и прочих штук, которые из уличного сора стали музейными экспонатами.