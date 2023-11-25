ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Алар Карис, не пошедший дорогой Арнольда Рюйтеля

Сначала Юри Ратас (Центристская партия) нацелился на пост президента. Затем стал рассматриваться Тармо Соомере. В итоге выбор выпал на Алара Кариса. Все эти люди знают языки, и во всех можно представить себе рюйтелевские качества: избегают конфликтов, уравновешены, предпочитают делать не имеющие влияния заявления. Расчет был на такой вот серый образ...

Однако в случае с Карисом эти надежды не оправдались. В этом году особенно стало заметно, что президент не боится конфликтовать с премьер-министром (ее партией), проявлять жесткость и резкость. Теперь он пригрозил, что может не провозгласить законы, принятые в привязке к вотуму доверия, и назвал то, что сейчас происходит в Рийгикогу, вызывающим неловкость.