ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Алар Карис, не пошедший дорогой Арнольда Рюйтеля

Когда премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) вместе с Центристской партией в свое время искала нового президента Эстонии, она надеялась найти для поста главы государства «Арнольда Рюйтеля, знающего языки».
Сначала Юри Ратас (Центристская партия) нацелился на пост президента. Затем стал рассматриваться Тармо Соомере. В итоге выбор выпал на Алара Кариса. Все эти люди знают языки, и во всех можно представить себе рюйтелевские качества: избегают конфликтов, уравновешены, предпочитают делать не имеющие влияния заявления. Расчет был на такой вот серый образ...
Однако в случае с Карисом эти надежды не оправдались. В этом году особенно стало заметно, что президент не боится конфликтовать с премьер-министром (ее партией), проявлять жесткость и резкость. Теперь он пригрозил, что может не провозгласить законы, принятые в привязке к вотуму доверия, и назвал то, что сейчас происходит в Рийгикогу, вызывающим неловкость.