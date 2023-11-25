ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия начинает новую кампанию масштабных ударов по украинской инфраструктуре

Ситуация на поле боя
На фронтах российская армия продолжает попытки наступления на ранее установившихся направлениях.
В направлении Сватово и Северодонецка вчера усилились попытки наступления российской армии в районе Купянска. Пока никакой подтвержденной информации о значительном прогрессе российских подразделений не выпускалось.
К югу от Бахмута российские войска ежедневно пытаются потеснить украинские силы. Если судить по итогам атак прошлой недели, то в некоторых участках россиянам удалось добиться небольшого успеха, однако серьезных изменений в дислокации войск там к настоящему моменту не произошло.
Под Донецком идет третья волна наступления российских войск на Авдеевку, о чем сообщили представители украинской армии. В последние три дня количество атак российской армии в этом районе было самым высоким за все время полномасштабной войны. Тоже можно сказать и о российских потерях. Поскольку украинская армия также организует контратаки, фиксировать изменения линии фронта не очень просто. Российской армии пока не удалось прорвать оборону Украины, хотя россиянам и удалось немного продвинуться в промышленной зоне к северу от Донецка. При этом основные потери российской армии связаны с обстрелами в Донецкой области и под Бахмутом.
На Южном фронте удары обеих сторон наносятся в районе украинского наступления в направлении Токмака, но существенных изменений на линии фронта не происходит и там.
На восточном берегу Днепра продолжается спецоперация украинцев. Российские войска пытаются собрать там для атаки все более крупные силы, но пока им не удалось добиться чего-либо существенного.
Израиль и ХАМАС
Обмен заложниками и перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вчера работали на деле. Помимо израильских заложников, ХАМАС также освободил при посредничестве Ирана и заложников из числа граждан Таиланда, но при этом из израильских тюрем за них никого не освободили. По крайней мере, по данным пубуличных источников. Вчера группировки, поддерживаемые Ираном, также не совершали ударов по Израилю, поэтому воцарилось общее затишье. Если такое затишье продолжится, Израилю будет сложно в одностороннем порядке снова начать военную операцию.