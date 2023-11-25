ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия начинает новую кампанию масштабных ударов по украинской инфраструктуре

Ситуация на поле боя

На фронтах российская армия продолжает попытки наступления на ранее установившихся направлениях.

В направлении Сватово и Северодонецка вчера усилились попытки наступления российской армии в районе Купянска. Пока никакой подтвержденной информации о значительном прогрессе российских подразделений не выпускалось.

К югу от Бахмута российские войска ежедневно пытаются потеснить украинские силы. Если судить по итогам атак прошлой недели, то в некоторых участках россиянам удалось добиться небольшого успеха, однако серьезных изменений в дислокации войск там к настоящему моменту не произошло.

Под Донецком идет третья волна наступления российских войск на Авдеевку, о чем сообщили представители украинской армии. В последние три дня количество атак российской армии в этом районе было самым высоким за все время полномасштабной войны. Тоже можно сказать и о российских потерях. Поскольку украинская армия также организует контратаки, фиксировать изменения линии фронта не очень просто. Российской армии пока не удалось прорвать оборону Украины, хотя россиянам и удалось немного продвинуться в промышленной зоне к северу от Донецка. При этом основные потери российской армии связаны с обстрелами в Донецкой области и под Бахмутом.

На Южном фронте удары обеих сторон наносятся в районе украинского наступления в направлении Токмака, но существенных изменений на линии фронта не происходит и там.

На восточном берегу Днепра продолжается спецоперация украинцев. Российские войска пытаются собрать там для атаки все более крупные силы, но пока им не удалось добиться чего-либо существенного.

Израиль и ХАМАС