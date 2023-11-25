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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия начинает новую кампанию масштабных ударов по украинской инфраструктуре

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Минувшей ночью Россия атаковала Украину 75 беспилотниками и одной ракетой
  • В Джанкойском районе Крыма гремели взрывы
  • У Израиля могут возникнуть трудности с возобновлением военных действий

Германия объявила вчера, что передаст Украине еще один ракетный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Ранее и в прессе сообщалось о том, что в Украину из Германии поступит еще одна система Patriot, при этом предполагалось, что скорее всего это будет поставка той же самой системы, а не какого-то другого вооружения. Всего Украина сможет использовать три системы Patriot. Поскольку охватить этим количеством всю территорию Украины невозможно, то понятную логику можно было бы различить в варианте, при котором в первую очередь будет усилен потенциал ПВО на юге, ведь одним из объектов ожидаемых зимних ракетных ударов России непременно станут черноморские порты Украины.

По данным украинских властей, минувшей ночью Россия осуществила крупнейшую за эту осень атаку с использованием иранских беспилотников. Россия использовала 75 дронов и одну ракету. Основной целью была столица страны, Киев. Известно, что только над Киевом было сбито не менее сорока ударных беспилотников. В Киеве обломками сбитого дрона была повреждена линия электропередачи, из-за чего в столице Украины наблюдаются отдельные отключения электроэнергии. Всего ПВО Украины сбили минувшей ночью 71 беспилотник.

Ранее на этой неделе Россия атаковала только небольшими количествами дронов и ракет. Сегодняшняя атака сигнализирует о том, что Россия постепенно пытается усилить удары по украинской инфраструктуре.

Российская же сторона заявила вчера о том, что уничтожила все украинские беспилотники, летевшие в сторону Крыма. Судя по кадрам, появившимся в социальных сетях, можно сказать, что взрывы, гремевшие в Джанкойском районе Крыма, были связаны не с успешной работой ПВО. Это были взрывы на территории крупной воинской части. Это означает, что как минимум часть дронов достигла своей цели.

Ситуация на поле боя

На фронтах российская армия продолжает попытки наступления на ранее установившихся направлениях.

В направлении Сватово и Северодонецка вчера усилились попытки наступления российской армии в районе Купянска. Пока никакой подтвержденной информации о значительном прогрессе российских подразделений не выпускалось.

К югу от Бахмута российские войска ежедневно пытаются потеснить украинские силы. Если судить по итогам атак прошлой недели, то в некоторых участках россиянам удалось добиться небольшого успеха, однако серьезных изменений в дислокации войск там к настоящему моменту не произошло.

Под Донецком идет третья волна наступления российских войск на Авдеевку, о чем сообщили представители украинской армии. В последние три дня количество атак российской армии в этом районе было самым высоким за все время полномасштабной войны. Тоже можно сказать и о российских потерях. Поскольку украинская армия также организует контратаки, фиксировать изменения линии фронта не очень просто. Российской армии пока не удалось прорвать оборону Украины, хотя россиянам и удалось немного продвинуться в промышленной зоне к северу от Донецка. При этом основные потери российской армии связаны с обстрелами в Донецкой области и под Бахмутом.

На Южном фронте удары обеих сторон наносятся в районе украинского наступления в направлении Токмака, но существенных изменений на линии фронта не происходит и там.

На восточном берегу Днепра продолжается спецоперация украинцев. Российские войска пытаются собрать там для атаки все более крупные силы, но пока им не удалось добиться чего-либо существенного.

Израиль и ХАМАС

Обмен заложниками и перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вчера работали на деле. Помимо израильских заложников, ХАМАС также освободил при посредничестве Ирана и заложников из числа граждан Таиланда, но при этом из израильских тюрем за них никого не освободили. По крайней мере, по данным пубуличных источников. Вчера группировки, поддерживаемые Ираном, также не совершали ударов по Израилю, поэтому воцарилось общее затишье. Если такое затишье продолжится, Израилю будет сложно в одностороннем порядке снова начать военную операцию.

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