В Таллинне задержали банду воров: они пытались задавить остановившего их человека

По словам руководителя центра тревоги Viking Security Эрго Оолупа, сотрудники центра видеонаблюдения заметили на территории бизнес-клиента странных мужчин, которые таскали продукцию предприятия в фургон, и для проверки подозрительной активности была отправлена ​​патрульная команда.

«Патруль, прибывший на место через несколько минут, вышел из машины и начал проверять, что происходит. Сотрудники службы безопасности перекрыли злоумышленникам путь к отступлению. После этого была предпринята попытка переехать на фургоне одного из сотрудников, но эта попытка не увенчалась успехом из-за решительных действий патруля», - пояснил Оолуп.

На помощь первому патрулю охраны прибыли второй и третий патрули, а чуть позже и полицейский патруль. Охранники заблокировали все выходы с участка и поймали людей, пытавшихся совершить кражу.

«При задержании они утверждали, что вообще ничего не пытались украсть. Однако в их фургоне оказалось поразительное количество товаров клиента, и полиция забрала подозреваемых для дальнейшего производства», - сказал Оолуп.

По словам руководителя центра тревоги, в последнее время участились подобные попытки краж с парковок, складов и строительных площадок, а также с частных участков.

«Пытаются украсть практически все, что можно продать. Например, недавно была предотвращена попытка кражи: воры попытались загрузить в фургон листовой металл, но были задержаны. Также заметно, что за этой волной попыток краж стоят люди, для которых это уже не первый случай и которые действуют в организованных группах», - пояснил Оолуп.