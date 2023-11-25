Ученый дает советы: как в самый темный период года не набрать лишний вес и не впасть в депрессию

К сожалению, в темное время года происходит и увеличение количества сладкоежек. Для осени и зимы характерно, что чувство голода наиболее сильно ощущается в вечерние часы. Люди часто не осознают, что едят слишком много, и часто выбирают продукты, богатые углеводами, чтобы утолить голод. Поскольку также уменьшаются физические нагрузки, то увеличивается масса тела и еще в большей степени усиливается депрессия.

По данным исследования, проведенного в Финляндии в 2014 году, почти 80 процентов населения зимой чувствуют чрезмерную усталость. Половина людей слишком утомлена для того, чтобы заниматься физическими упражениями, около трети населения не находит в себе энергии, чтобы встречаться с друзьями и родственниками.

Светотерапия для смягчения депрессии

Светотерапия изучается уже более 25 лет. В темноте шишковидная железа человека выделяет гормон сна - мелатонин. Яркий свет, однако, вырабатывает гормон серотонин, вызывающий хорошее самочувствие.

Существует ряд ламп-будильников, имитирующих естественный восход солнца, и, согласно одному независимому исследованию, почти 90 процентов людей при использовании таких световых будильников просыпаются легче. Светильник обычно размещают на кухне. Утром следует проводить 15-30 минут при ярком свете. В результате исследования, проведенного в Финляндии в 2012 году, было установлено, что свет таких будильников не только уменьшает осеннюю депрессию, но и помогает предотвратить набор веса.