Стало известно, кто станет новым командующим Кайтселийтом

Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства обороны, напомнив, что в соответствии с Законом о Кайтселийте, Кайтселийт возглавляет командующий, который подчиняется непосредственно командующему Силами обороны. Командующий Кайтселийтом назначается и освобождается от должности правительством Республики по совместному представлению министра обороны и командующего Силами обороны после заслушивания мнения Совета старейшин Кайтселийта.

Генерал-майор Тамм начал свою военную службу в 1992 году в качестве призывника в Калевском пехотном батальоне, откуда поступил на учебу в Финское высшее военное училище территориальной обороны. В этом же училище он прошел курс обучения по специальности «старший штабной офицер». Военное образование четвертой ступени он получил в Королевском оборонном колледже в Лондоне.

Генерал-майор Тамм, который в настоящее время занимает должность заместителя командующего Силами обороны, ранее возглавлял как Генеральный штаб Кайтселийта, так и Балтийский колледж обороны. Он командовал Отдельным батальоном связи, возглавлял отдел связи и информационных систем Генерального штаба Сил обороны, а также был первым командиром Центра сотрудничества НАТО в области киберобороны.

Генерал-майор Тамм принимал участие в международных военных операциях в Афганистане.

Среди прочих наград он награжден орденом «Крест Орла» V степени, орденом Министерства обороны III степени, крестом Сил обороны за образцовую службу, медалью Сил обороны за заслуги в обороне, медалью Сил обороны за заслуги в обороне, крестом Кайтселийта за доблесть II степени и медалью Кайтселийта за особые заслуги.