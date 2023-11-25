Война России с Украиной: в чем главные проблемы двух армий и чего ждать зимой

Цель позиционной войны - измотать противника, заставляя его перебрасывать и тратить резервы, реагировать на новые вызовы. В конце концов такая война может создать условия для решительного удара. Это более сложная война, которая требует от командования гораздо большего умения.

Это можно сравнить с боксерским поединком, где «молниеносная война» - попытка закончить матч нокаутом, а позиционная - вымотать противника и победить по очкам.

В настоящее время ни одна из сторон очевидно не может накопить сил, чтобы создать многократно превосходящий силы противника ударный кулак. Кроме того, на тех направлениях, где пытается наступать каждая из армий, противник успел подготовиться к обороне настолько, что превосходство наступающих должно быть еще большим.

«Только превосходством в материальной части, в огневой мощи можно будет компенсировать прозрачность, отсутствие "тумана войны", - считает российский военный эксперт. - Если ты видишь противника, то соотношения сил 3:1 [в его пользу] может быть и недостаточно. А вот если [противнику удастся] сосредоточить, например, 20:1, то это (прозрачность — Би-би-си) тебе уже не поможет», - говорит он.

Чего ждать зимой?

Позиционный характер войны отнюдь не означает, что стороны не будут пытаться наступать. Направления предстоящих операций обозначены: ВСУ активизировались на левом берегу Днепра и продолжают атаки на юге Запорожской области, российская армия продолжает штурмовые атаки с целью окружения Авдеевки, нацелилась на Купянск и, возможно, Лиман.