Конгресс украинцев Эстонии приглашает почтить память жертв Голодомора

Об этом сообщил в пресс-релизе Конгресс украинцев Эстонии, отметив, что украинцы всего мира чтят память жертв Голодомора в четвертую субботу ноября, а Конгресс украинцев Эстонии ежегодно организует поминовение жертв геноцида украинского народа.

Конгресс украинцев приглашает людей прийти со свечами на площадь Вабадузе в субботу, 25 ноября, в 15.00 и присоединиться к акции «Зажги свечу», которая является частью кампании Всемирного конгресса украинцев «Мы помним. Мы объединяемся. Мы победим».

Как отметил в своем послании Конгресс украинцев, Голодомор - не единственная в истории попытка уничтожить украинский народ. Нынешняя российская агрессия и Голодомор - звенья одной цепи, и международное сообщество все больше осознает это. Именно поэтому все больше стран признают Голодомор геноцидом - сейчас таких стран 28.