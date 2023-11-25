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Конгресс украинцев Эстонии приглашает почтить память жертв Голодомора

BNS
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Президент Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык выступает на митинге памяти к годовищине Голодомора в Украине. Ноябрь 2022 года.
Президент Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык выступает на митинге памяти к годовищине Голодомора в Украине. Ноябрь 2022 года. Фото: Дмитрий Мороз

Конгресс украинцев Эстонии приглашает в эту субботу днем на таллиннской площади Вабадузе почтить память жертв Голодомора, великого голода в Украине.

Об этом сообщил в пресс-релизе Конгресс украинцев Эстонии, отметив, что украинцы всего мира чтят память жертв Голодомора в четвертую субботу ноября, а Конгресс украинцев Эстонии ежегодно организует поминовение жертв геноцида украинского народа.

Конгресс украинцев приглашает людей прийти со свечами на площадь Вабадузе в субботу, 25 ноября, в 15.00 и присоединиться к акции «Зажги свечу», которая является частью кампании Всемирного конгресса украинцев «Мы помним. Мы объединяемся. Мы победим».

Как отметил в своем послании Конгресс украинцев, Голодомор - не единственная в истории попытка уничтожить украинский народ. Нынешняя российская агрессия и Голодомор - звенья одной цепи, и международное сообщество все больше осознает это. Именно поэтому все больше стран признают Голодомор геноцидом - сейчас таких стран 28.

Эстония первой приняла соответствующую резолюцию еще в 1993 году, за что Конгресс украинцев мира в этом году наградил Рийгикогу медалью Святого Владимира.

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