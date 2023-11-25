Фото ⟩ Невнимательность водителя спровоцировала ДТП

По предварительным данным, водитель Mercedes не заметил ехавший по главной дороге Volkswagen и повернул прямо перед ним. В результате столкновения Volkswagen вылетел в кювет, Mercedes остался на дороге.

В Volkswagen был только водитель, который не пострадал. В Mercedes находились два человека: водитель и пассажир. Медики скорой помощи осмотрели пассажира на месте, он в ходе ДТП не пострадал.

Оба водителя были трезвы. Далее этой аварией будет заниматься страховая компания.