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Фото ⟩ Невнимательность водителя спровоцировала ДТП

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Место ДТП.
Место ДТП. Фото: Kenno Soo

В субботу ночью около 00.15 в деревне Аинду в волости Вильянди произошло ДТП: столкнулись электромобиль Volkswagen и легковой автомобиль Mercedes-Benz.

По предварительным данным, водитель Mercedes не заметил ехавший по главной дороге Volkswagen и повернул прямо перед ним. В результате столкновения Volkswagen вылетел в кювет, Mercedes остался на дороге.

В Volkswagen был только водитель, который не пострадал. В Mercedes находились два человека: водитель и пассажир. Медики скорой помощи осмотрели пассажира на месте, он в ходе ДТП не пострадал.

Оба водителя были трезвы. Далее этой аварией будет заниматься страховая компания.

Вчера вечером под Вильянди на скользкой дороге произошло столкновение пяти автомобилей, а фургон вылетел с дороги. Служба погоды предупреждает, что и сегодня скользко, продолжается снегопад и возможны метели.

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