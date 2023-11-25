Фото ⟩ Невнимательность водителя спровоцировала ДТП

В субботу ночью около 00.15 в деревне Аинду в волости Вильянди произошло ДТП: столкнулись электромобиль Volkswagen и легковой автомобиль Mercedes-Benz.
По предварительным данным, водитель Mercedes не заметил ехавший по главной дороге Volkswagen и повернул прямо перед ним. В результате столкновения Volkswagen вылетел в кювет, Mercedes остался на дороге.
В Volkswagen был только водитель, который не пострадал. В Mercedes находились два человека: водитель и пассажир. Медики скорой помощи осмотрели пассажира на месте, он в ходе ДТП не пострадал.
Оба водителя были трезвы. Далее этой аварией будет заниматься страховая компания.
Вчера вечером под Вильянди на скользкой дороге произошло столкновение пяти автомобилей, а фургон вылетел с дороги. Служба погоды предупреждает, что и сегодня скользко, продолжается снегопад и возможны метели.