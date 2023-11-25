«Антифранцузское переписывание истории»: почему историки ругают фильм Ридли Скотта «Наполеон»

Критики, зрители и, конечно, историки, наверняка еще не сказали последнего слова по поводу фильма Ридли Скотта, но не похоже, что они смогут прийти к единому мнению.

Лицо Наполеона, фрагмент картины- Фото: Getty Images

По словам исполнителя главной роли в фильме Хоакина Феникса, «если вы хотите по-настоящему понять Наполеона, то вам, наверное, придется, самим заняться изучением этого вопроса».

«Этот фильм - история, увиденная глазами Ридли. А это чертовски сложная история. Мы стремились к тому, чтобы передать чувства этого человека», - сказал актер в интервью журналу Empire.

Но и у противников исторических искажений тоже есть своя правда.

«Если мы не будем защищать историческую правду, нам придется смириться с последствиями ситуации, при которой люди действительно будут думать, что американцы выиграли Вторую мировую войну в одиночку», - считает британский писатель и журналист Алек Марш.

«Они действительно поверят, что войска Наполеона обстреливали из артиллерии пирамиды или что Ричард III был убийцей-психопатом, - продолжает Марш. - Так что настаивать на фактической точности в исторической драме - это не педантизм, это абсолютно принципиально. В противном случае наша реальная история исчезнет из поля зрения и потеряется, и мы потеряемся вместе с ней».