Украинская горнолыжница узнала из российских СМИ, что переехала в Москву

Как это часто бывает с россиянами, их работа в этом случае была более чем неряшливой и пропитанной пропагандой. Точнее - откровенной ложью. Помимо того, что Шепиленко не сбежала в Россию, у нее еще и нет ребенка, как утверждали представители государства-агрессора.

Шепиленко поделилась в Instagram выдержками из российских СМИ и перевела некоторые из них. «Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко, побывавшая на двух этапах Кубка мира, переехала в Россию. Он дала интервью своим согражданам, стоя на Красной площади в Москве», - написано под скриншотом с видео, на котором женщина, похожая на Шепиленко, стоит с ребенком на знаменитой площади. «Интересно узнавать о себе новую информацию», - заметила Шепиленко.