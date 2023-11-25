«У нас уже есть новая команда»: вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве выразят во вторник

Депутат заявил, что во вторник сразу же состоятся и выборы нового мэра и нового правительства, так как кандидаты уже есть. Назвать их имена Одинец отказался.

Однако, коллега Эдуарда Одинца, член горсобрания Антон Диев не согласен с тем, что сейчас подходящее время отправлять мэра и ее команду в отставку. «Перед каждым горсобранием горуправа просто вздрагивала - будет вотум недоверия, не будет. Поэтому это не новость. Я за то, чтобы делать совместную работу: сейчас декабрь месяц, бюджет, реформа образования, закрытие детских садиков, вырастут интересы в следующем году. Вот об этом надо думать», - заявил Диев.

Антон Диев уверен, что можно было бы договориться, так как встретиться и пообщаться с мэром проблемы нет. «С ней за пять минут можно договориться, написать ей в Facebook, она всегда готова пообщаться. Но теперь будут новые люди, новая команда, на это уйдет время, а у нас этого времени нет», - добавил он. Депутат считает, что личные амбиции и обиды сейчас нужно оставить за пределами работы, ведь таким образом портится имидж города.