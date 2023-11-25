«У нас уже есть новая команда»: вотум недоверия мэру Кохтла-Ярве выразят во вторник

В четверг, 23 ноября, cтало известно, что горсобрание Кохтла-Ярве инициировало вотум недоверия горуправе во главе с мэром Вирве Линдер. Голосование состоится во вторник, на сегодняшний день проголосовать «за» готовы 13 человек.
Причиной выражения вотума недоверия стала, по словам его инициаторов, плохая командная работа. По мнению одного из депутатов горсобрания Эдуарда Одинца, представителя социал-демократической партии, неожиданным событием вотум недоверия не стал.
«Разговоры ходили уже давно. Если мы посмотрим, сколько голосов было, когда утверждали правительство Вирве Линдер, было понятно, что это правительство меньшинства и продолжаться так долго не может», - прокомментировал Одинец. Вирве Линдер была избрана мэром 28 ноября, ровно год назад. Она получила тогда 15 голосов, а ее соперник Хенри Казело заручился поддержкой 10 депутатов.
«Главная претензия - неумение вести работу, неумение наладит контакт с депутатами, а также качество правовых актов, которые поступают в производство городского собрания. Вперемешку и личностные вещи, и что-то, что касается юридических вопросов», - пояснил депутат.
Под заявлением о выражении недоверия подписались 10 членов горсобрания - Тийт Лиллеметс, Рийна Иванова, Сергей Лопин, Валерий Корб, Евгений Салтыков, Мария Меркулова, Арне Берендсен из фракции Центристской партии, а также Елена Мутонен, Владимир Чужас, и Эдуард Одинец из фракции Социал-демократической партии. Сам Одинец уверен, что еще трое человек обязательно проголосуют против правительства Линдер.
«Договоренность есть, просто на тот момент, когда мы подписывали бумагу, этих людей не было в городе. Но я уверен, что во вторник все будут и проголосуют так, как мы договорились, иначе мы бы не затевали всю эту ситуацию», - подчеркнул Одинец.
Депутат заявил, что во вторник сразу же состоятся и выборы нового мэра и нового правительства, так как кандидаты уже есть. Назвать их имена Одинец отказался.
Однако, коллега Эдуарда Одинца, член горсобрания Антон Диев не согласен с тем, что сейчас подходящее время отправлять мэра и ее команду в отставку. «Перед каждым горсобранием горуправа просто вздрагивала - будет вотум недоверия, не будет. Поэтому это не новость. Я за то, чтобы делать совместную работу: сейчас декабрь месяц, бюджет, реформа образования, закрытие детских садиков, вырастут интересы в следующем году. Вот об этом надо думать», - заявил Диев.
Антон Диев уверен, что можно было бы договориться, так как встретиться и пообщаться с мэром проблемы нет. «С ней за пять минут можно договориться, написать ей в Facebook, она всегда готова пообщаться. Но теперь будут новые люди, новая команда, на это уйдет время, а у нас этого времени нет», - добавил он. Депутат считает, что личные амбиции и обиды сейчас нужно оставить за пределами работы, ведь таким образом портится имидж города.
Антон Диев не знает новых кандидатов из новой команды, но предположил, что кандидатом на пост мэра может стать Хенри Казело, который не получил этот пост год назад. Но раньше вторника с уверенностью сказать ничего нельзя.