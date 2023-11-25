Большой брат видит все: по всей России установят миллионы новых камер видеонаблюдения

Министерство цифрового развития РФ выступило с инициативой перевести запись и обработку данных всех систем видеонаблюдения в стране на единую платформу. Стоимость такой платформы составляет около 134 млн долларов, говорится в отчете.

По данным издания «Коммерсантъ», в настоящее время в России имеется около 1,2 млн камер видеонаблюдения, при этом около половины из них используется властями.