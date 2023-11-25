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Большой брат видит все: по всей России установят миллионы новых камер видеонаблюдения

BNS
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Российские полицейские на фоне камеры видеонаблюдения, установленной на одном из зданий в центре Москвы.
Российские полицейские на фоне камеры видеонаблюдения, установленной на одном из зданий в центре Москвы. Фото: Shamil Zhumatov/Reuters/Scanpix

Российское руководство хочет получить контроль над всеми системами видеонаблюдения в стране, что позволит усилить внутренние репрессии, отмечает Американский институт изучения войны (ISW) в докладе, опубликованном сегодня украинским агентством Unian.

Министерство цифрового развития РФ выступило с инициативой перевести запись и обработку данных всех систем видеонаблюдения в стране на единую платформу. Стоимость такой платформы составляет около 134 млн долларов, говорится в отчете.

По данным издания «Коммерсантъ», в настоящее время в России имеется около 1,2 млн камер видеонаблюдения, при этом около половины из них используется властями.

К 2030 году Министерство цифрового развития хочет увеличить количество камер наблюдения до пяти миллионов и интегрировать их в программное обеспечение, которое гарантирует распознавание лиц и изображений.

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