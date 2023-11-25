Большой брат видит все: по всей России установят миллионы новых камер видеонаблюдения

Российское руководство хочет получить контроль над всеми системами видеонаблюдения в стране, что позволит усилить внутренние репрессии, отмечает Американский институт изучения войны (ISW) в докладе, опубликованном сегодня украинским агентством Unian.
Министерство цифрового развития РФ выступило с инициативой перевести запись и обработку данных всех систем видеонаблюдения в стране на единую платформу. Стоимость такой платформы составляет около 134 млн долларов, говорится в отчете.
По данным издания «Коммерсантъ», в настоящее время в России имеется около 1,2 млн камер видеонаблюдения, при этом около половины из них используется властями.
К 2030 году Министерство цифрового развития хочет увеличить количество камер наблюдения до пяти миллионов и интегрировать их в программное обеспечение, которое гарантирует распознавание лиц и изображений.