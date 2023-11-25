Пыхья-Таллинн готов к открытию Рождественского городка

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, и в этом году откроется Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, где в три Адвента пройдут бесплатные семейные вечера с интересной программой. «Также впервые состоится семейное мероприятие и на обновленной улице Вана-Каламая. На Штромке детские представления, игры, прием Деда Мороза будут в первый, второй и третий Адвент с 15 до 18 часов. Также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке, праздничную атмосферу создадут рождественские украшения и музыка», - сказала Пихлап и добавила, что первая свеча Адвента будет зажжена 3 декабря в 15.00.

Пыхья-Таллиннский Рождественский городок на Штромке будет открыт 3, 10 и 17 декабря с 15 до 18 часов. В каждый из этих вечеров в программе детские представления, игры, катание на лошадиной повозке, мастер-классы по рукоделию и прием Деда Мороза. В первый и второй Адвент можно будет покататься на карусели. Все занятия в Рождественском городке бесплатные.