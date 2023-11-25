Фото ⟩ Еще один магазин закрывается: распродажа вызвала большой ажиотаж

Магазин Veeriku, который в свое время вывел торговлю Тарту на новый уровень качества и работает уже более 30 лет, скоро закроет свои двери, а вместо него на пересечении улиц Равила и Вильяндиского шоссе откроется новый магазин Coop. В пятницу в легендарном магазине стартовала итоговая распродажа, а к обеду уже было много пустых полок.