В Эстонии начали болеть новым видом коронавируса

По данным Геллер, среди заболевших в Эстонии уже встречается вариант Пирола, хотя пока в очень небольшом объеме по сравнению с другими вариантами.

В Департаменте здоровья уточняют, что на данный момент нет достоверных научных заключений о более тяжелом течении заболевания или каких-либо других особенностях распространения штамма Пирола.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении нового штамма коронавируса, Пирола (ВА.2.86), в конце лета этого года. Он назван в честь кометы, вращающейся вокруг Солнца.

Первые случаи заражения этим штаммом были зарегистрированы во Франции, после стало известно о заболевших в более чем десяти странах: Великобритании, США, Дании, Израиле, Швейцарии и т.д. Буквально на днях штамм Пирола был найден в трех латвийских самоуправлениях – Салдусе, Юрмале и Марупе.

Медики описывают симптомы нового штамма коронавируса как схожие с простудными, но вдобавок к насморку, температуре и потере обоняния при штамме Пирола бывают боли в мышцах, чаще в спине.

По данным Департамента здоровья Эстонии, всего на прошлой неделе было зарегистрировано 3479 случаев заболевания Covid-19, причем заболеваемость выросла во всех возрастных группах.

По состоянию на 23 ноября на лечении находились 19 пациентов с коронавирусом, 17 из которых старше 65 лет. Самому младшему из пациентов с короной – 17 лет, самому старшему – 93 года.