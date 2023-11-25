Как выглядит миграционный кризис в Финляндии

Корреспондентка «Новой Газеты. Европа» провела два дня на самом популярном среди беженцев пропускном пункте российско-финской границы — «Салла».
Заснеженный пограничный пункт «Салла» смотрится безлюдно и пустынно, пишет «Новая Газета. Европа». В направлении российской границы нет ни автомобилей, ни людей. Слева тоже почти никого, за исключением пары машин, в которых сидят замерзшие в пятнадцатиградусный мороз финские репортеры.
Вдруг начинается какое-то движение: вдалеке появляется колонна людей, они движутся с российской стороны. Каждый катит рядом по велосипеду. Люди одеты не по погоде и явно мерзнут, но улыбаются, некоторые машут журналистам.
Начиная с понедельника, каждый день на границе появляется несколько таких групп. В основном это жители стран Ближнего Востока и Африки — они пытаются попасть в Финляндию через Россию, чтобы претендовать здесь на убежище, виз у них нет.
По данным финской погранслужбы, число нелегалов, пересекающих границу со стороны России, стало расти еще в августе, а резкий наплыв случился осенью. Многие в Финляндии считают, что этот миграционный кризис — дело рук Кремля, месть за вступление страны в НАТО.
В ответ финские власти сначала закрыли 4 из 8 действующих на границе с Россией пропускных пунктов, а потом решили закрыть еще три, оставив только самый северный.
Почему начался миграционный кризис
Есть две основных версии происходящего. Первая версия: российские власти не создавали кризис специально, рост числа нелегалов — вина контрабандистов, решивших заработать на беженцах. В интервью РБК российские пограничники объяснили, что не имеют права не пропускать иностранцев, следующих за пределы страны, если те имеют легальный статус в России. Кроме того, приграничное сотрудничество между двумя странами было прекращено 20 октября, что снимает с сотрудников пограничной службы обязательство пропускать к финской границе только тех, у кого имеются действительные визы.
По данным «Фонтанки», упрощением перемещения между двумя странами воспользовались контрабандисты: они предлагают жителям ближневосточных стран и Африки пакетные туры по 2-3 тысячи евро, которые включают в себя билет на самолет до Москвы, бронь в отеле и трансфер до границы.
В пользу этой версии говорит и то, что далеко не всех иностранцев пропускают через российские КПП, — на это жалуются в чатах желающие попасть в Финляндию. Иногда дело доходит до задержаний и насильственного перемещения от границ.
В финском обществе более популярна другая версия: все происходящее — месть Кремля за вступление страны-соседа в НАТО (протокол о вступлении Альянс был подписан 5 июля 2023 года).
Некоторые русскоязычные жители Финляндии уверены, что закрытие границ — давление финских властей, которым не нравится, что жители страны слишком часто ездят в Россию.
«Я очень хочу обратно в Сирию»
В арабоязычных чатах, посвященных пересечению российско-финской границы, которые изучила «Новая Газета. Европа», в основном обсуждают логистику: как именно добраться до погранпунктов, что делать после пересечения границы. «Сначала лучше ехать в лагерь для беженцев или просто идти в город? Что лучше сделать: показать паспорт или сказать, что я потерял паспорт и у меня его вообще нет?» —спрашивает один потенциальный беженец. Участники беспокоятся, что теперь работает только переход «Райа-Йосеппи». «К Рождеству остальные пункты должны быть снова открыты», — делится мнением один из пользователей.
Некоторые в отчаянии. «Я хочу отказаться от своего статуса, чтобы уехать, — пишет один сириец. — Срок действия моей визы истек. Кто-нибудь может мне помочь? Я очень хочу обратно в Сирию!»
Еще в одном чате разыгрывается конфликт. Пользователь, представившийся жителем Финляндии, угрожает потенциальным беженцам. «Езжайте в другое место, — пишет он. — Финляндия вам не рада, на границе вас ждет армия. Не верьте российским источникам, они вам врут и дают ложную надежду. Вы не попадете на территорию Финляндии и статус беженцев не получите». В ответ другой пользователь заявляет, что заберет у финнов все, что пожелает, включая жен и чьи угодно жизни.
Реакция финнов
В Финляндии отношение к миграционному кризису весьма неоднозначное. Правозащитники говорят, что закрытие границ — серьезное нарушение прав беженцев на защиту. Единственный оставшийся открытым погранпункт «Райа-Йосеппи» находится далеко на севере, и добраться туда беженцам будет очень сложно.
Уполномоченная по вопросам равноправия Кристина Стенман раскритиковала принятые правительством меры и призвала пограничников выполнять свои обязанности по предоставлению защиты несмотря ни на что: «Пограничная служба теперь должна гарантировать, что каждый сотрудник знает, как выявлять уязвимые места [в сложившейся ситуации], и что существуют рабочие процессы для доставки уязвимых лиц в Финляндию».
В правительстве беспокоятся, что очень трудно понять и проконтролировать, какие именно люди пересекают границу и каковы у них намерения. Кроме того, главный вопрос — зачем это нужно Кремлю, если допустить (а это популярное мнение в финском обществе), что нынешний кризис — действительно спланированная провокация после вступления Финляндии в НАТО.