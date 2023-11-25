Как выглядит миграционный кризис в Финляндии

Заснеженный пограничный пункт «Салла» смотрится безлюдно и пустынно, пишет «Новая Газета. Европа». В направлении российской границы нет ни автомобилей, ни людей. Слева тоже почти никого, за исключением пары машин, в которых сидят замерзшие в пятнадцатиградусный мороз финские репортеры.

Вдруг начинается какое-то движение: вдалеке появляется колонна людей, они движутся с российской стороны. Каждый катит рядом по велосипеду. Люди одеты не по погоде и явно мерзнут, но улыбаются, некоторые машут журналистам.

Начиная с понедельника, каждый день на границе появляется несколько таких групп. В основном это жители стран Ближнего Востока и Африки — они пытаются попасть в Финляндию через Россию, чтобы претендовать здесь на убежище, виз у них нет.

По данным финской погранслужбы, число нелегалов, пересекающих границу со стороны России, стало расти еще в августе, а резкий наплыв случился осенью. Многие в Финляндии считают, что этот миграционный кризис — дело рук Кремля, месть за вступление страны в НАТО.

В ответ финские власти сначала закрыли 4 из 8 действующих на границе с Россией пропускных пунктов, а потом решили закрыть еще три, оставив только самый северный.

Почему начался миграционный кризис