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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Командующий Кайтселийта: если жители Эстонии во время войны будут путаться под ногами и погибать, то в такой войне нет смысла

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Рихо Юхтеги.
Рихо Юхтеги. Фото: Mihkel Maripuu

Генерал-майор Рихо Юхтеги, которому осталось лишь несколько недель занимать пост командующего Кайтселийта, признает, что некоторые различия во взглядах между поколениями определенно были одной из причин, побудивших его покинуть свой пост. «Военное понимание таково, что мы только воюем. Эвакуация – это не дело Сил обороны. Но за кого мы, в конце концов, воюем!? Если на войне мирное население Эстонии выстоит в борьбе и при этом погибнет, то такая война не имеет смысла», - говорит он.

- Рихо Юхтеги, не могу не спросить, что вы будете делать 16 декабря, когда закончится ваш должностной срок на посту командующего Кайтселийта?

- Я высплюсь. 16 декабря - это уже близко к Рождеству. Дома нужно сделать какие-то вещи, навести порядок к праздникам. Я пройдусь по списку и посмотрю, что еще осталось нужно сделать. До нового года не буду перенапрягаться.

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