ИНТЕРВЬЮ ⟩ Командующий Кайтселийта: если жители Эстонии во время войны будут путаться под ногами и погибать, то в такой войне нет смысла

Генерал-майор Рихо Юхтеги, которому осталось лишь несколько недель занимать пост командующего Кайтселийта, признает, что некоторые различия во взглядах между поколениями определенно были одной из причин, побудивших его покинуть свой пост. «Военное понимание таково, что мы только воюем. Эвакуация – это не дело Сил обороны. Но за кого мы, в конце концов, воюем!? Если на войне мирное население Эстонии выстоит в борьбе и при этом погибнет, то такая война не имеет смысла», - говорит он.