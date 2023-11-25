Автомобиль четырех нарвских мэров выставлен на продажу

Нарвский департамент городского хозяйства выставил на онлайн-торги полноприводный серо-зеленый седан Škoda Superb с автоматической коробкой передач, который принадлежит Нарвской городской управе. Он был приобретен в 2016 году для мэра Нарвы, тогда им был Тармо Таммисте. Таммисте иногда возил служебный водитель, а порой мэр сам садился за руль, уточняет «Северное Побережье».

Этот же автомобиль в разные годы возил следующих мэров Нарвы - Алексея Евграфова, Катри Райк и Антса Лийметса.

«Нынешний мэр Яан Тоотс въехал в Нарву на собственном шикарном "Мерседесе", а по рабочим делам его возит скромный "Рено", принадлежащий городской управе», - отмечают журналисты.

Согласно последней на данный момент декларации экономических интересов, представленной в апреле 2023 года, у мэра, политика и предпринимателя Яана Тоотса в собственности четыре седана Mercedes-Benz 2001-2016 годов выпуска.

Сейчас возглавляемая Тоотсом Нарвская горуправа готовится приобрести новый автомобиль, а старую дизельную Škoda Superb с почти 190000 километров на одометре выставила на онлайн-торги. Ее текущая цена - 14000 евро, срок завершения аукциона - 14 декабря.