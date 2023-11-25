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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ипподром во второй раз торжественно попрощался с жителями Таллинна

Postimees
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В субботу на Таллиннском ипподроме по случаю его столетнего юбилея прошли лошадиные бега, в рамках которых состоялся и второй прощальный праздник.

Postimees писал на прошлой неделе, что, хотя последние бега на Таллиннском ипподроме должны были пройти в прошлом году, ипподром еще не успели разобрать, и поэтому сегодня там удалось провести еще одни, заключительные соревнования.

«Ровно 100 лет назад был официально открыт первый и в то время единственный в Эстонии ипподром. И хотя в этом году все лошадиные бега проходили на новом ипподроме в деревне Туула, где уже завершено строительство первого здания конюшни, в честь круглого юбилея мы в последний раз собираемся на Таллиннском ипподроме», - сообщили организаторы мероприятия.

Помимо соревнований, гостей ждала развлекательная программа, розыгрыши призов, а также лекция историка Яака Юске о 100-летней истории ипподрома.

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