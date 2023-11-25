ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ипподром во второй раз торжественно попрощался с жителями Таллинна

Postimees писал на прошлой неделе, что, хотя последние бега на Таллиннском ипподроме должны были пройти в прошлом году, ипподром еще не успели разобрать, и поэтому сегодня там удалось провести еще одни, заключительные соревнования.

«Ровно 100 лет назад был официально открыт первый и в то время единственный в Эстонии ипподром. И хотя в этом году все лошадиные бега проходили на новом ипподроме в деревне Туула, где уже завершено строительство первого здания конюшни, в честь круглого юбилея мы в последний раз собираемся на Таллиннском ипподроме», - сообщили организаторы мероприятия.