Алар Карис: Эстония предлагает Украине свои порты для транзита зерна

«Нам нужно открытое Черное море, где вопросы торговли зерном решает не Россия и не какое-то новое соглашение, которое принесет уступки агрессору», - передала слова Кариса пресс-служба канцелярии президента.

«Решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, бомбардировки украинских портов и уничтожение зерновых складов - это признак того, что Россия не заботится о мировом продовольственном кризисе и использует нехватку продовольствия как оружие», - подчеркнул Карис.

Президент отметил, что Россия использует Черное море в своих военных интересах и для развития незаконной торговой деятельности, при этом препятствуя возможностям Украины в области торговли.

«Международное сообщество должно поддержать Украину, чтобы сохранить открытыми различные каналы транспортировки зерна», - подчеркнул Карис в ходе своего виртуального выступления на саммите.

Президент также высоко оценил усилия Украины по открытию черноморского торгового коридора, добавив, что эти усилия будут дополнены альтернативными сухопутными маршрутами, созданными Европейским союзом.

«Эстония также предлагает Украине свои порты для транзита зерна и развивает транспортный коридор в Балтийском море. Возможности эстонских портов по хранению и перевалке зерна очень хороши», - пояснил Карис.

В своем выступлении он отметил, что в прошлом году в Украине была блокирована территория, сопоставимая по размерам с территорией Бельгии, что, конечно же, связано с военными действиями, минированием полей, ракетными обстрелами - и плюс ко всему этому блокада портов. В сложных условиях Украина продолжает развивать сельское хозяйство, что способствует смягчению мирового продовольственного кризиса.