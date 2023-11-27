МНЕНИЕ ⟩ Европу окутывают теории заговора, как Германию когда-то одурманивали выдумки нацистов

Популисты заставляют людей слушать, концентрируясь на их самых больших страхах и выбирая решения, которые не всегда возможно реализовать. Восстановление контроля и подтверждение понимания - это то, чего жаждут большинство конспирологов.

Поэтому думать, что популизму можно противостоять с помощью фактов и логики, наивно. Убеждения - это часть личности. Атака на мнение - это атака на самого человека. Еще более оскорбительным является отрицание существования его проблем.

Истребление малых народов и их культур - интересный пример теории, за которой политики склонны отрицать наличие проблемы. Постоянно ведутся разговоры о том, что население Европы сокращается, в то время как миграция в Европу постоянно растет. Недостаточная интеграция и плюрализм идентичностей в обществе приводят к концентрации культурных или этнических меньшинств, к которым также необходимо относиться как к гражданам.

Страх оказаться в будущем меньшинством кажется им вполне реальным. Проблема приобретает особую остроту, поскольку из истории мы знаем, насколько уязвимы такие меньшинства по отношению к другим этническим группам. Сочетание этих двух представлений создает ситуацию, в которой люди боятся преследований, независимо от того, живут ли они у себя дома или за рубежом. Поскольку популисты видят решение этой проблемы, неудивительно, что они набирают популярность.

Критика мейнстримных СМИ популистами