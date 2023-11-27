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МНЕНИЕ ⟩ Европу окутывают теории заговора, как Германию когда-то одурманивали выдумки нацистов

, студент первого курса философского факультета Таллиннского университета
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Сторонник Партии независимости Великобритании (UKIP).
Сторонник Партии независимости Великобритании (UKIP). Фото: Derek Bennett / Wikimedia Commons
  • Нельзя быть абсолютно уверенным в истинности или ложности той или иной теории заговора.
  • У конспирологов есть реальные проблемы, природа которых объясняется теориями.
  • Искаженное представление теорий заговора в СМИ приводит к недоверию, что усугубляет проблемы.

Для того чтобы уменьшить влияние конспирологов на политику, необходимо развивать у населения навыки критического мышления. Но этого недостаточно, чтобы избавиться от теорий заговора раз и навсегда, пишет студент первого курса философского факультета Александр Коппель.

Влияние конспирологов в Европе было значительным. Например, пропаганда национал-социалистов основывалась на теории, согласно которой поражение в Первой мировой войне было результатом еврейского заговора против немцев. В России верили, что большевистская революция тоже была делом рук евреев, которые хотели контролировать мир через Советский союз.

Были и настоящие заговоры. Из недавних примеров можно выделить инициированную США операцию «Гладио», в ходе которой ЦРУ финансировало антикоммунистические и крайне правые группировки, чтобы не допустить прихода коммунистов к власти в Европе.

Поскольку заговоры были как реальными, так и вымышленными, трудно с полной уверенностью противостоять нынешним теориям и их политическому влиянию.

Проблема популизма

Популизм как политический оппортунизм всегда популярен, когда люди страдают. Будь то экономический спад, кажущееся падение нравственности общества, ограничение свобод или возникновение чувства опасности. Поскольку популизм обычно затрагивает проблемы только одного региона или группы, его проявления проблематичны в современном глобальном обществе, подчеркивая замкнутость стран и, таким образом, тормозя развитие страны.

Важность глобального сотрудничества стала очевидна в начале 2020 года, когда большинство стран закрылись из-за коронавируса.

Сама пандемия уже породила множество теорий, от которых выиграли популисты: ухудшение экономики из-за изоляции заставило людей усомниться в работе правительств, рекордные прибыли фармацевтических компаний подняли вопросы о происхождении вируса, а вакцины, производимые с помощью новых технологий, дали критикам средства для расширения своего влияния.

Популисты заставляют людей слушать, концентрируясь на их самых больших страхах и выбирая решения, которые не всегда возможно реализовать. Восстановление контроля и подтверждение понимания - это то, чего жаждут большинство конспирологов.

Поэтому думать, что популизму можно противостоять с помощью фактов и логики, наивно. Убеждения - это часть личности. Атака на мнение - это атака на самого человека. Еще более оскорбительным является отрицание существования его проблем.

Истребление малых народов и их культур - интересный пример теории, за которой политики склонны отрицать наличие проблемы. Постоянно ведутся разговоры о том, что население Европы сокращается, в то время как миграция в Европу постоянно растет. Недостаточная интеграция и плюрализм идентичностей в обществе приводят к концентрации культурных или этнических меньшинств, к которым также необходимо относиться как к гражданам.

Страх оказаться в будущем меньшинством кажется им вполне реальным. Проблема приобретает особую остроту, поскольку из истории мы знаем, насколько уязвимы такие меньшинства по отношению к другим этническим группам. Сочетание этих двух представлений создает ситуацию, в которой люди боятся преследований, независимо от того, живут ли они у себя дома или за рубежом. Поскольку популисты видят решение этой проблемы, неудивительно, что они набирают популярность.

Критика мейнстримных СМИ популистами

Помимо мнимого решения проблем народа, есть и другие явления, повышающие популярность политических оппортунистов. Критика мейнстримных СМИ и оппозиции очень привлекательна для популистов: это дает им возможность поставить под сомнение обвинения в свой адрес и создать злодея для сторонников теорий заговора. И нет ничего лучше, если эти злодеи освещают темы не так, как надо.

Одним из примеров такой ситуации является рост популярности политиков, связанных с брекситом. В частности, известность на YouTube получили пользователи Саргон из Аккада (настоящее имя Карл Бенджамин) и граф Данкула (настоящее имя Марк Мичан). Их путь начался с печально известного Gamergate (скандал в англоязычных СМИ, начавшийся в августе 2014 года после обвинений в конфликте интересов в адрес женщин, пишущих об игровой индустрии - прим. ред): они утверждали, что борцы за социальную справедливость разрушают культуру видеоигр. Gamergate стал началом спора о культурной войне, о котором говорят до сих пор. Таким образом, его негативные последствия продолжают сказываться на нашей политической арене.

СМИ неправильно отнеслись к освещению этой темы. Идея Gamergate была выражена в слогане «Я просто хотел играть в видеоигры». Однако СМИ связали их с крайне правыми движениями. И этим лишь добились роли злодея.

Но вокруг Мичана и Бенджамина разразился свой скандал, получивший международный резонанс. Мичан был признан судом виновным в преступлении на почве ненависти за размещение на YouTube видеоролика, в котором он учит свою собаку по команде делать гитлеровское приветствие. Поскольку в начале видео он упомянул о своей цели - заставить собаку реагировать на определенную фразу, чтобы раздражать свою подругу, - возникли вопросы о целесообразности наказания.

Опираясь на это, Мичан начал политическую карьеру, выставив свою кандидатуру в Европейский парламент в 2019 году от Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и в парламент Шотландии в 2021 году.

Карл Бенджамин был более жесток в своих высказываниях. К примеру, он сказал политику от Лейбористской партии Джесс Филлипс: «Я бы даже не стал тебя насиловать», за что не был наказан. Он тоже был кандидатом от UKIP на выборах в Европарламент.

Хотя никто из них в Европарламент не попал, они оба стали достаточно известны. Бенджамин, правда, потерял свою актуальность. А вот Мичан по-прежнему популярен, у него миллион зрителей на Youtube. Оглядываясь назад, можно задаться вопросом, состоялась ли бы их карьера, если бы СМИ не связали этих двух гневных геймеров с ультраправыми?

Мы можем захотеть опровергнуть эти теории, но чем больше вы будете пытаться их опровергнуть, тем сильнее будет обратная реакция. Тем не менее, формирование таких убеждений необходимо предотвратить путем улучшения навыков критического мышления людей через систему образования, чтобы они могли устанавливать правильные связи и тем самым улучшать свое чувство безопасности или качество жизни.

Однако, учитывая, что существует множество мнений о том, что такое хорошая жизнь, и что благополучие одного человека может привести к ослаблению чувства безопасности другого, это невозможно. Таким образом, и оппортунизм, и конспирологи остаются явлениями в обществе. Остается надеяться, что последствия их воздействия не будут столь катастрофическими, как в прошлом.

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