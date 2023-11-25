Сильный снегопад привел к повсеместным отключениям электроэнергии

Наиболее масштабные отключения произошли в Рапласком и Валгаском уездах. В течение дня аварийные бригады Elektrilevi восстановили электроснабжение 10 175 потребителей.

Из-за сильного снегопада повалено множество деревьев и сломано много веток, что привело к обширным перебоям в электроснабжении не только на юго-востоке Эстонии, но и в Пярнуском, Вильяндиском, Рапласком и Харьюском уездах, в течение субботы добавилось 29 отключений среднего напряжения. Для ускорения поиска повреждений на линиях электропередачи используются дроны.

«Сильный снегопад сломал много деревьев и веток, а в некоторых местах на линии упало по шесть-семь деревьев подряд, что усложнило и замедлило процесс поиска повреждений», - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

По его словам, аварийные бригады предприятия работают сейчас в две смены с увеличенной нагрузкой, чтобы как можно быстрее устранить последние оставшиеся повреждения и восстановить электроснабжение. Несколько подстанций удалось перевести на генераторное питание до устранения неисправности.

«Мы надеемся, что большинство повреждений среднего напряжения будет устранено до конца дня в субботу», - отметил Хярм.

В Рапласком уезде по-прежнему больше всего обрывов линий электропередачи, так как там выпало больше всего снега.

«В Рапласком уезде мы ведем напряженную работу по устранению аварий в две смены и цель состоит в том, чтобы еще в субботу устранить большинство аварий на линиях среднего напряжения. В ночную смену мы приступим к устранению неисправностей на линиях низкого напряжения и планируем устранить их к воскресенью», - добавил Хярм.

Предприятие Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение Maru. Это позволит быстро обмениваться информацией между потребителем и Elektrilevi в случае отключения электроэнергии.