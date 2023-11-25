Цахкна в день памяти жертв Голодомора: Россия продолжает нести миру разрушения

«Голодомор - это вызванный сталинским режимом великий голод 1932-33 годов в Украине, в результате которого от голода погибли миллионы ни в чем не повинных людей», - сказал Цахкна.

«Сегодня мы чтим память жертв геноцида - Голодомора. К сожалению, путинская тоталитарная Россия продолжает свою разрушительную работу. Агрессия России против Украины не утихает, и миллионы украинцев борются за выживание своей страны и народа», - подчеркнул Цахкна.

«Война России против Украины также влияет на продовольственную безопасность в других частях мира, снижая доступность продовольствия и повышая цены на него. Мы будем стоять на стороне Украины, чтобы Россия понесла наказание за свои военные преступления и другие международные преступления, и мы будем стоять на стороне Украины до победы», - заявил Цахкна.

В ночь на субботу Россия атаковала столицу Украины Киев с помощью 75 беспилотников иранского производства, 74 из которых были успешно сбиты. По оценкам властей, это была самая крупная атака с начала российского наступления. По данным городской администрации Киева, ранения получили пять человек, в том числе 11-летний ребенок. В центре города также было отключено электричество.

«Российское руководство гордится своей способностью убивать», - заявил президент Украины Владимир Зеленской, комментируя ночную атаку.