Журналист о рейтинге Партии реформ: восстановление после потери доверия займет много времени

Говоря о состоявшемся в минувшую субботу общем собрании Партии реформ, на котором треть членов партии воздержалась от голосования за единственного кандидата на пост председателя партии Каю Каллас, Хыбемяги отметил, что самым сильным посланием партии является лицо ее лидера. «Лидер воплощает в себе послание партии. Вот почему мы говорим о Трампе, Джонсоне, а также о Кае Каллас - именно их послания находят наибольший отклик у избирателей».

Оглядываясь на скандал трехмесячной давности с российскими перевозками, Хыбемяги отметил, что рейтинги Партии реформ падает давно. «Вначале они делали лицо: "Да неважно, это следствие бюджетного процесса и желания повысить налоги". Но сегодня Партия реформ упала так низко, что "Отечество" поднялась на первое место. Собственно, рейтинги говорят о многом. Это не так, что сегодня 35, завтра 17, а послезавтра 27 процентов», - сказал Хыбемяги, отметив, что тенденции носят долгосрочный характер. «Если мы вспомним скандал с финансированием Партии реформ в 2012 году, то потребуется много времени, чтобы оправиться и от нынешнего скандала».

Рууссаар признал, что рейтинги то поднимаются, то опускаются. «Очевидно, что для "Отечества" наступит некий переломный момент, после которого, чисто физически, сторонников уже не будет хватать для роста популярности. Кстати, популярность Центристской партии все это время имела тенденцию к снижению, и это, наверное, неизбежно», - сказал Рууссаар, признав, что Кая Каллас, несмотря ни на что, по-прежнему очень популярна в Европе. «Там ей удается убедить журналистов лучше, чем здесь».