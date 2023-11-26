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Кунда - столица цементного края: куклы, лошадки и Сука Антон в шести экземплярах

Часть третья, культурно-конспирологическая
Вера Копти
, журналист
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Кунда - удивительный город. Мало того, что сырье для цементного завода привозят сюда с острова Готланд, а для производства используется зола знаменитых исландских вулканов, здесь много различных памятников, самые эксцентричные из которых - изображения уважаемого человека с неприличным для русского уха названием. 

Вчера мы с вами остановились на том, что в Музее цемента в Кунда есть второй этаж, где стараниями музейного работника Марги Лойде и группы местных энтузиастов создан детский мир, состоящий из игрушек. И не просто из игрушек: известно, что у хозяина мызы Кунда и одного из основателей цементной фабрики Йоганна Жерара де Сукантона было пятеро детей, и на Рождество дочкам он дарил кукол, а сыновьям - игрушечных лошадок. 

Кукольный мир

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