Кунда - столица цементного края: куклы, лошадки и Сука Антон в шести экземплярах

Вчера мы с вами остановились на том, что в Музее цемента в Кунда есть второй этаж, где стараниями музейного работника Марги Лойде и группы местных энтузиастов создан детский мир, состоящий из игрушек. И не просто из игрушек: известно, что у хозяина мызы Кунда и одного из основателей цементной фабрики Йоганна Жерара де Сукантона было пятеро детей, и на Рождество дочкам он дарил кукол, а сыновьям - игрушечных лошадок.