СМИ: несколько стран Евросоюза предложили смягчить готовящиеся санкции против России

По данным агентства, власти ЕС намерены запретить импортерам перепродавать России ряд ключевых товаров, включая полупроводники, которые могут быть использованы при создании оружия. При этом ограничения подразумевают, что импортеры будут вносить определенную сумму на депозитный счет, чтобы гарантировать исполнение санкций.

В случае нарушения ограничений как минимум половину суммы со счета переведут в целевой фонд для Украины. Также ЕС предлагает обязать экспортеров информировать национальные власти о любых нарушениях со стороны компаний из третьих стран.

Представители группы крупных стран ЕС заявили, что сомневаются в законности и целесообразности такого предложения, пишет агентство. По словам источников, страны предлагают сузить сферу действия предлагаемых ограничений и сократить список товаров, которые попадут под санкции. Страны опасаются, что ограничения могут поставить европейские компании в невыгодное положение. Что это за страны, Bloomberg не уточняет.

Источники агентства отметили, что другие члены блока, включая страны Балтии, поддерживают предложения властей ЕС.