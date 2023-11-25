ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что это такое? Многие здания Таллинна окрасились в оранжевый цвет

«В Эстонии так много насилия со стороны близкого человека, что оно затрагивает каждого жителя Эстонии. До сих пор вопросы, связанные с предотвращением и устранением последствий насилия со стороны интимного партнера, в основном финансировались и курировались государством. Мы как общество в последние годы стали больше говорить об этой теме, но для того, чтобы осуществить серьезные социальные изменения, мы также должны взять на себя ответственность гораздо шире. У каждого есть своя роль в этом, у каждого есть возможность внести свой вклад - предприятия и неправительственные организации, государство и университеты, каждый из нас в своем кругу знакомых, на работе или на учебе», - сказала Керсти Кальюлайд.