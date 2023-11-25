ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что это такое? Многие здания Таллинна окрасились в оранжевый цвет

Суббота - Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, который отмечается во всем мире оранжевым цветом. По просьбе президента Фонда Керсти Кальюлайд несколько объектов и зданий в Таллинне были окрашены в оранжевый цвет, чтобы продемонстрировать заботу о женщинах, страдающих от насилия, и повысить осведомленность о серьезности проблемы.
«В Эстонии так много насилия со стороны близкого человека, что оно затрагивает каждого жителя Эстонии. До сих пор вопросы, связанные с предотвращением и устранением последствий насилия со стороны интимного партнера, в основном финансировались и курировались государством. Мы как общество в последние годы стали больше говорить об этой теме, но для того, чтобы осуществить серьезные социальные изменения, мы также должны взять на себя ответственность гораздо шире. У каждого есть своя роль в этом, у каждого есть возможность внести свой вклад - предприятия и неправительственные организации, государство и университеты, каждый из нас в своем кругу знакомых, на работе или на учебе», - сказала Керсти Кальюлайд.
Организация Объединенных Наций (ООН) провозгласила 25 ноября Международным днем борьбы с насилием в отношении женщин. Цель дня - повысить осведомленность о насилии в отношении женщин, которое принимает множество форм - физическую, сексуальную, психическую и экономическую. Насилие в отношении женщин является нарушением прав женщин и одной из форм дискриминации женщин, причины которой кроются в исторически сложившихся неравных властных отношениях между мужчинами и женщинами.
Оранжевый цвет - это цвет, согласованный на международном уровне в ООН, который символизирует лучшее будущее, свободное от насилия и дискриминации.
По призыву президента Фонда Кальюлайд здание Таллиннского городского собрания, светодиодные опоры на площади Вабадузе, виадук Хааберсти, центр Т1, главное здание Electra в деловом квартале Kaamos Kinnisvara Avala, экраны на главном здании Telia Eesti, логотипы бизнес-центров Novira Plaza, Mainor Ülemiste и Technopolis Ülemiste были окрашены в оранжевый цвет.