В Харьюмаа автобус вылетел с дороги и перевернулся

Вчера в 7.45 в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью на 21-м километре дороги Харью-Ристи-Ригулди-Вынткюла произошло ДТП: маршрутный автобус Iveco Bus Grossway, за рулем которого был 49-летний мужчина, на повороте съехал с дороги и перевернулся на бок, говорится в сводке Департамента полиции и погранохраны.