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В Харьюмаа автобус вылетел с дороги и перевернулся

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Jürgen Puistaja

В субботу, 25 ноября, в Харьюмаа произошло тяжелое ДТП: маршрутный автобус выехал с дороги и перевернулся. 

Вчера в 7.45 в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью на 21-м километре дороги Харью-Ристи-Ригулди-Вынткюла произошло ДТП: маршрутный автобус Iveco Bus Grossway, за рулем которого был 49-летний мужчина, на повороте съехал с дороги и перевернулся на бок, говорится в сводке Департамента полиции и погранохраны.

Водитель автобуса был доставлен в больницу. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Всего за последние сутки на дорогах Эстонии произошло четыре тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали четыре человека. 

Также полиция поймала 25 нетрезвых водителей. 

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