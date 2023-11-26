В Харьюмаа автобус вылетел с дороги и перевернулся

В субботу, 25 ноября, в Харьюмаа произошло тяжелое ДТП: маршрутный автобус выехал с дороги и перевернулся.
Вчера в 7.45 в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью на 21-м километре дороги Харью-Ристи-Ригулди-Вынткюла произошло ДТП: маршрутный автобус Iveco Bus Grossway, за рулем которого был 49-летний мужчина, на повороте съехал с дороги и перевернулся на бок, говорится в сводке Департамента полиции и погранохраны.
Водитель автобуса был доставлен в больницу. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Всего за последние сутки на дорогах Эстонии произошло четыре тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали четыре человека.
Также полиция поймала 25 нетрезвых водителей.