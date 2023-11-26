Вс, 26.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Финляндия не намерена вести переговоры с Россией по ситуации на восточной границе

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: Sander Ilvest

Руководство Финляндии не намерено вести переговоры с руководством России по ситуации на восточной границе, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо (Коалиционная партия) в интервью газете Helsingin Sanomat.

По словам Орпо, Финляндия также не намерена способствовать переговорам, передает Yle.

«Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С тех пор как Россия вторглась в Украину, с Россией не ведется никаких политических дискуссий», – говорит Орпо.

Премьер Финляндии отметил, что ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится агрессивная война России в Украине.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх