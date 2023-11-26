Финляндия не намерена вести переговоры с Россией по ситуации на восточной границе

По словам Орпо, Финляндия также не намерена способствовать переговорам, передает Yle.

«Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне. С тех пор как Россия вторглась в Украину, с Россией не ведется никаких политических дискуссий», – говорит Орпо.