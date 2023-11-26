Плата за дорожное страхование выросла на 22 процента

В октябре было заключено 163 тысячи договоров дорожного страхования, причем треть автовладельцев перед заключением договора сравнили расценки страхования в онлайн-калькуляторе LKF.

По мнению члена правления LKF Андреса Пийрсалу, перед заключением нового договора дорожного страхования всегда полезно сравнить цены, поскольку страховые компании по-разному рассчитывают размер платежа.

«Цена дорожного страхования не является фиксированной суммой, а зависит от множества различных факторов, таких как тип транспортного средства, его назначение, технические характеристики, история ущерба владельца и еще несколько десятков аспектов. Однако наиболее важными факторами, влияющими на уровень цен на страхование, являются количество страховых случаев, их масштабы и конкуренция на рынке. Цена дорожного страхования в Эстонии определяется жесткой конкуренцией между десятью страховыми компаниями, которые по-разному оценивают риски своих клиентов», - пояснил Пийрсалу, добавив, что, учитывая размеры эстонского рынка, конкуренция в секторе дорожного страхования более тесная, чем в большинстве стран мира.

За первые 10 месяцев текущего года в Эстонии произошло 28 000 случаев дорожного страхования – столько же, сколько в течение аналогичного периода в прошлом году. Средний ущерб от дорожно-транспортного происшествия в Эстонии составляет 2100 евро.