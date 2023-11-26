Плата за дорожное страхование выросла на 22 процента

По данным Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), за первые 10 месяцев текущего года средняя годовая плата за дорожное страхование составила 144 евро, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В октябре было заключено 163 тысячи договоров дорожного страхования, причем треть автовладельцев перед заключением договора сравнили расценки страхования в онлайн-калькуляторе LKF.
По мнению члена правления LKF Андреса Пийрсалу, перед заключением нового договора дорожного страхования всегда полезно сравнить цены, поскольку страховые компании по-разному рассчитывают размер платежа.
«Цена дорожного страхования не является фиксированной суммой, а зависит от множества различных факторов, таких как тип транспортного средства, его назначение, технические характеристики, история ущерба владельца и еще несколько десятков аспектов. Однако наиболее важными факторами, влияющими на уровень цен на страхование, являются количество страховых случаев, их масштабы и конкуренция на рынке. Цена дорожного страхования в Эстонии определяется жесткой конкуренцией между десятью страховыми компаниями, которые по-разному оценивают риски своих клиентов», - пояснил Пийрсалу, добавив, что, учитывая размеры эстонского рынка, конкуренция в секторе дорожного страхования более тесная, чем в большинстве стран мира.
За первые 10 месяцев текущего года в Эстонии произошло 28 000 случаев дорожного страхования – столько же, сколько в течение аналогичного периода в прошлом году. Средний ущерб от дорожно-транспортного происшествия в Эстонии составляет 2100 евро.
По словам Пийрсалу, за прошедшие годы плата за дорожное страхование претерпела значительные изменения. «Например, средняя годовая плата за дорожное страхование в 2018 году составляла 142, а в 2021 году она снизилась до 102 евро. Затем средняя годовая плата начала расти, достигнув 117 евро к концу октября прошлого года и 144 евро за 10 месяцев этого года», - сказал Пийрсалу.
Он пояснил, что изменение цен имеет несколько причин. Например, когда вспыхнула коронавирусная пандемия, количество дорожно-транспортных происшествий в пиковые часы уменьшилось до 40 процентов, что снизило стоимость дорожного страхования. Однако зимние погодные условия могут привести к увеличению случаев дорожно-транспортных происшествий и убытков, что, в свою очередь может привести к росту цен на дорожное страхование.
Онлайн-калькулятор LKF позволяет сравнить расценки дорожного страхования у восьми страховых компаний из десяти.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро «Зеленой карты» в Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств без договора дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Также LKF организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.