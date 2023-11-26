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Бизнес эстонской фирмы процветает в России и Беларуси

У компании тысячи мелких акционеров
Тынис Оя
, экономический журналист
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Тоомас Тооль
Тоомас Тооль Фото: Liis Treimann.

Из доходов Silvano FG, производителя женского белья, акции которого котируются на Таллиннской фондовой бирже, продажи в России составляют 60 процентов, а в Беларуси - 25 процентов от общего оборота концерна. Кроме того, компания также торгует в странах Балтии, Украине и на других рынках.

Девятимесячный оборот компании в этом году, измеряемый в евро, увеличился на 3,5 процента до 27,8 миллиона евро в России и на 5,8 процента до 11,8 миллиона евро в Беларуси. В странах Балтии продажи Silvano снизились на 19 процентов до 1,1 миллиона евро, продажи в Украине снизились до незначительного уровня.

Крупнейшим акционером Silvano FG является Тоомас Тооль с долей в 25,32 процента через акционерное общество Baltplast.

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