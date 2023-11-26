Бизнес эстонской фирмы процветает в России и Беларуси

Девятимесячный оборот компании в этом году, измеряемый в евро, увеличился на 3,5 процента до 27,8 миллиона евро в России и на 5,8 процента до 11,8 миллиона евро в Беларуси. В странах Балтии продажи Silvano снизились на 19 процентов до 1,1 миллиона евро, продажи в Украине снизились до незначительного уровня.